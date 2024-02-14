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Путин подписал закон о сохранении должности мобилизованных госслужащих

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Президент Владимир Путин подписал закон о трудовых гарантиях для мобилизованных госслужащих, предусматривающий приостановку срочного служебного контракта на время военной службы с гарантированным сохранением занимаемой должности.
Путин подписал закон о сохранении должности мобилизованных госслужащих
  • РИА Новости

Как следует из опубликованного на портале правовой информации документа, по окончании военной службы контракт возобновляется на остаток срока его действия со дня приостановления. При этом он не должен превышать срок достижения предельного возраста на госслужбе.

По прежним правилам контракт с госслужащим расторгался в случае, если срок его действия истекал в период прохождения службы. Сохранение должности при этом не гарантировалось.

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