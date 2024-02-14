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Автоэксперт Васильев заявил, что китайские машины лучше европейских

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Автоэксперт Егор Васильев заявил, что, по его мнению, по некоторым параметрам китайские машины начинают превосходить европейские.
Автоэксперт Васильев заявил, что китайские машины лучше европейских
  • РИА Новости

«Фактически на данный момент мы имеем дело с китайскими машинами, которые не просто по ряду параметров начинают превосходить европейцев, но и создаются с учётом специфики эксплуатации в непростых российских условиях», — цитирует его «Прайм».

Он отнёс к преимуществам китайских автомобилей качество интерьера, дизайн, набор ассистентов активной безопасности, уровень и качество информационно-развлекательных систем.

Ранее обозреватель сайта drom.ru Сергей Арбузов заявил, что большинство импортированных в Россию в 2023 году электромобилей пришлось на китайские бренды. Всего же по итогам года из Китая было ввезено более 9 тыс. новых электрокаров.

Руководитель интернет-магазина «ПЭК: MALL» Сергей Буров также рассказал об особенностях, которые надо учитывать при выборе китайского автомобиля.

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