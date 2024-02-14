Автоэксперт Васильев заявил, что китайские машины лучше европейских

Автоэксперт Егор Васильев заявил, что, по его мнению, по некоторым параметрам китайские машины начинают превосходить европейские.

«Фактически на данный момент мы имеем дело с китайскими машинами, которые не просто по ряду параметров начинают превосходить европейцев, но и создаются с учётом специфики эксплуатации в непростых российских условиях», — цитирует его «Прайм».

Он отнёс к преимуществам китайских автомобилей качество интерьера, дизайн, набор ассистентов активной безопасности, уровень и качество информационно-развлекательных систем.

Ранее обозреватель сайта drom.ru Сергей Арбузов заявил, что большинство импортированных в Россию в 2023 году электромобилей пришлось на китайские бренды. Всего же по итогам года из Китая было ввезено более 9 тыс. новых электрокаров.

Руководитель интернет-магазина «ПЭК: MALL» Сергей Буров также рассказал об особенностях, которые надо учитывать при выборе китайского автомобиля.