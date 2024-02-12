Автоэксперт Арбузов рассказал о трендах рынка электромобилей в России

Обозреватель сайта drom.ru Сергей Арбузов рассказал, что большинство импортированных в Россию в 2023 году электромобилей пришлось на китайские бренды. Всего же по итогам года из Китая было ввезено более 9 тыс. новых электрокаров.

Из КНР на российский рынок поставляют не только электромобили китайских марок, но и электромобили Tesla, Volkswagen, Audi, выпущенные в Китае, уточнил он в беседе с RuNews24.

«В России активнее всего развивается сегмент премиум-электромобилей. Свои позиции в 2023 году утратили Tesla, Porsche и Audi, из некитайских брендов держится только Volkswagen», — отметил Арбузов.

По его словам, увеличение импорта электромобилей связано, в частности, с тем, что с российского рынка ушли официальные премиум-бренды — Porsche, Mercedes-Benz, BMW. Им на смену пришли дорогие китайские электрокары, такие как Zeekr и Avatr, объяснил эксперт.

Ранее сообщалось, что калининградский «Автотор» намерен наладить выпуск собственного бренда электромобилей — «Амберавто».