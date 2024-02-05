«Автотор» объявил о создании собственного бренда электромобилей

Калининградский «Автотор» назвал свой собственный бренд электромобилей — «Амберавто».

Отмечается, что под ним будут выпускаться как электрокары собственной разработки автохолдинга, так и совместные с партнёрами модели.

«Название бренда «Амберавто» гармонично сочетает в себе две самые заметные составляющие экономической жизни Калининградской области — янтарь и автомобильное производство», — говорится на сайте.

Компания «Автотор» была основана в 1994 году в Калининграде. Производство ведётся с мая 1997 года.