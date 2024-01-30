Автозавод в Петербурге начал выпуск автомобилей собственного бренда
В Санкт-Петербурге начался выпуск автомобилей нового бренда XCITE
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«Автозавод Санкт-Петербург» объявляет о запуске собственного нового автомобильного бренда XCITE», — приводит ТАСС заявление компании.
Уточняется, что XCITE представляет собой первый собственный проект в новой истории промышленного предприятия.
Отмечается, что, согласно среднесрочному плану развития компании, на предприятии также планируют запустить производство ряда моделей в сотрудничестве с международными партнёрами.
Ранее сообщалось, что автозавод «Москвич» планирует произвести в 2024 году порядка 50 тыс. автомобилей.