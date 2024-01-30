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Автозавод в Петербурге начал выпуск автомобилей собственного бренда

В Санкт-Петербурге начался выпуск автомобилей нового бренда XCITE

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«Автозавод Санкт-Петербург» начал производить автомобили под собственным брендом XCITE, сообщили на предприятии.
Автозавод в Петербурге начал выпуск автомобилей собственного бренда
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

«Автозавод Санкт-Петербург» объявляет о запуске собственного нового автомобильного бренда XCITE», — приводит ТАСС заявление компании.

Уточняется, что XCITE представляет собой первый собственный проект в новой истории промышленного предприятия.

Отмечается, что, согласно среднесрочному плану развития компании, на предприятии также планируют запустить производство ряда моделей в сотрудничестве с международными партнёрами.

Ранее сообщалось, что автозавод «Москвич» планирует произвести в 2024 году порядка 50 тыс. автомобилей.

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