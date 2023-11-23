«Москвич» планирует произвести в 2024 году порядка 50 тысяч автомобилей

Директор по производству автозавода «Москвич» Олег Масляков заявил в интервью РИА Новости, что компания планирует в следующем году выпустить на своём заводе порядка 50 тыс. автомобилей бренда.

«Производственный план автозавода «Москвич» на 2024 год — порядка 50 тыс. автомобилей», — сказал Масляков.

Также, по его словам, в планах «Москвича» есть и расширение дилерской сети. Сейчас она насчитывает 82 центра в 51 городе страны.

Ранее стало известно, что россияне считают ВАЗ-2106 и Lada Niva лучшими отечественными автомобилями всех времён.

Также правительство России расширило условия льготных займов на покупку автомобилей.