Россияне назвали лучшие отечественные авто всех времён

Россияне считают ВАЗ-2106 и Lada Niva лучшими отечественными автомобилями всех времён. За эти модели проголосовали 14% опрошенных.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование сервиса «СберАвто» и автомобильного портала Quto.ru.

Далее в рейтинге следуют «копейка» ВАЗ-2101 (13%), Lada Vesta (10%), ГАЗ-31105 «Волга» (8%), ВАЗ-2115 «Самара», ГАЗ-13 «Чайка» и «Москвич-412» (по 7%), Aurus Senat (5%), УАЗ-450 «буханка» и Lada Priora (по 3%).

Простота в обслуживании отечественных автомобилей нравится 45% респондентам, 24% отметили доступные цены.

Из моделей современного российского автопрома 23% опрошенных выбрали Lada Vesta, 15% предпочли Lada Niva и 11% — Lada X-Cross.

Ранее сообщалось, что самым востребованным авто массового сегмента на вторичном рынке в России назван Ford Focus.