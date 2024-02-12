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Автоэксперт Буров рассказал об особенностях китайских автомобилей

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Руководитель интернет-магазина «ПЭК: MALL» Сергей Буров рассказал об особенностях, которые надо учитывать при выборе китайского автомобиля.
Автоэксперт Буров рассказал об особенностях китайских автомобилей
  • Gettyimages.ru
  • © Luis Alvarez

В большинстве популярных моделей китайского производства коробка передач работает с задержкой, что особенно неудобно при обгоне, объяснил специалист в беседе с газетой «Известия».

Кроме того, можно столкнуться и с плохим откликом кнопок на панели управления, отметил эксперт.

«По опыту пользователей, хуже всего дисплеи планшетов, установленные в китайских автомобилях, работают при экстремально низких температурах — от -15 °С», — уточнил Буров.

Он также посоветовал перед покупкой проверить качество сборки автомобиля, убедиться, что нет зазоров между его кузовными элементами, оценить лакокрасочное покрытие крыши, боковой части, зеркал и других комплектующих.

Ранее в пресс-службе Минпромторга сообщили, что продажи новых легковых автомобилей в России в январе 2024 года выросли на 62% в годовом выражении.

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