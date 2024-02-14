Путин разрешил владельцам аварийного жилья получать новое вне очереди

Владельцев аварийного жилья в России наделили правом получать новое по договорам социального найма вне очереди. Соответствующий закон подписал 14 февраля глава государства Владимир Путин.

Как следует из документа, опубликованного на официальном портале правовой информации, новое жильё по соцнайму будет предоставляться как нанимателям, так и собственникам жилья, непригодного к проживанию. Закон вступает в силу через десять дней после опубликования.

Согласно действующим положениями Жилищного кодекса, получить вне очереди жильё могут лишь граждане, проживающие в аварийных квартирах на основании договора социального найма. Собственники же такой возможности лишены.

Ранее сообщалось об увеличении финансирования на переселение жителей из аварийного жилья в Ямало-Ненецком автономном округе.