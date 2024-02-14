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Путин разрешил владельцам аварийного жилья получать новое вне очереди

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Владельцев аварийного жилья в России наделили правом получать новое по договорам социального найма вне очереди. Соответствующий закон подписал 14 февраля глава государства Владимир Путин.
Путин разрешил владельцам аварийного жилья получать новое вне очереди
  • РИА Новости

Как следует из документа, опубликованного на официальном портале правовой информации, новое жильё по соцнайму будет предоставляться как нанимателям, так и собственникам жилья, непригодного к проживанию. Закон вступает в силу через десять дней после опубликования.

Согласно действующим положениями Жилищного кодекса, получить вне очереди жильё могут лишь граждане, проживающие в аварийных квартирах на основании договора социального найма. Собственники же такой возможности лишены.

Ранее сообщалось об увеличении финансирования на переселение жителей из аварийного жилья в Ямало-Ненецком автономном округе.

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