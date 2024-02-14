Путин разрешил владельцам аварийного жилья получать новое вне очереди
- РИА Новости
Как следует из документа, опубликованного на официальном портале правовой информации, новое жильё по соцнайму будет предоставляться как нанимателям, так и собственникам жилья, непригодного к проживанию. Закон вступает в силу через десять дней после опубликования.
Согласно действующим положениями Жилищного кодекса, получить вне очереди жильё могут лишь граждане, проживающие в аварийных квартирах на основании договора социального найма. Собственники же такой возможности лишены.
Ранее сообщалось об увеличении финансирования на переселение жителей из аварийного жилья в Ямало-Ненецком автономном округе.