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В Хабаровском крае ликвидировали нарколабораторию

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Нарколабораторию по производству синтетических наркотиков ликвидировали в Хабаровском крае.

Об этом сообщает региональное управление ФСБ России.

По данным ведомства, в состав преступной группы входили два жителя Хабаровского края: 29-летний уроженец Украины и 35-летний уроженец Башкирии.

Отмечается, что мужчин задержали, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ноябре в России разоблачили управляемую с Украины сеть нарколабораторий.

В прошлом году кабмин России расширил перечень подлежащих контролю наркотических средств.

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