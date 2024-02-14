В Хабаровском крае ликвидировали нарколабораторию
Об этом сообщает региональное управление ФСБ России.
По данным ведомства, в состав преступной группы входили два жителя Хабаровского края: 29-летний уроженец Украины и 35-летний уроженец Башкирии.
Отмечается, что мужчин задержали, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В ноябре в России разоблачили управляемую с Украины сеть нарколабораторий.
В прошлом году кабмин России расширил перечень подлежащих контролю наркотических средств.