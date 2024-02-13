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В Курганской области 64 человека были спасены благодаря пожарным извещателям

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В ГУ МЧС по Курганской области сообщили, что жизни 64 жителей региона были спасены благодаря срабатыванию пожарных извещателей, из них 39 — несовершеннолетние.
В Курганской области 64 человека были спасены благодаря пожарным извещателям
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы ведомства.

Также отмечается, что с 2019 года в регионе было установлено 23,7 тыс. данных приборов в жилых помещениях, где проживают семьи, которые находятся на социальном обслуживании и относятся к категории попавших в трудную жизненную ситуацию.

Ранее сообщалось о пожаре в селе Галаево, в котором погибла семья из пяти человек, трое из которых — дети. ЧП произошло в ночь на 13 февраля.

В СУ СК по Курганской области сообщили, что, по предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность печного оборудования.

После этого мэр Шадринска Антон Мокан призвал жителей проверить оборудование в своих домах.

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