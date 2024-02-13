В Курганской области 64 человека были спасены благодаря пожарным извещателям
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы ведомства.
Также отмечается, что с 2019 года в регионе было установлено 23,7 тыс. данных приборов в жилых помещениях, где проживают семьи, которые находятся на социальном обслуживании и относятся к категории попавших в трудную жизненную ситуацию.
Ранее сообщалось о пожаре в селе Галаево, в котором погибла семья из пяти человек, трое из которых — дети. ЧП произошло в ночь на 13 февраля.
В СУ СК по Курганской области сообщили, что, по предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность печного оборудования.
После этого мэр Шадринска Антон Мокан призвал жителей проверить оборудование в своих домах.