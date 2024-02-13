Мэр Шадринска Мокан после пожара в селе Курганской области обратился к жителям

Глава города Шадринска Курганской области Антон Мокан в соцсетях обратился к жителям региона из-за пожара в селе Галаево, в котором погибла семья из пяти человек, трое из которых — дети. Мэр призвал проверить оборудование в своих домах.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на его Telegram-канал.

«Страшная трагедия в Кетовском районе, где огонь сегодня унёс жизнь целой семьи, это урок для нас всех! Шадринцы, я призываю вас проверить исправность газового и электрооборудования, печного отопления», — написал мэр.

Он также сообщил, что власти города готовы оказать содействие жителям с установкой пожарных извещателей.

Пожар произошёл в ночь на 13 февраля.

В СУ СК по Курганской области сообщили, что, по предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность печного оборудования.