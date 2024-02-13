RT в Telegram
Подпишись

Мэр Шадринска Мокан после пожара в селе Курганской области обратился к жителям

Короткая ссылка
Глава города Шадринска Курганской области Антон Мокан в соцсетях обратился к жителям региона из-за пожара в селе Галаево, в котором погибла семья из пяти человек, трое из которых — дети. Мэр призвал проверить оборудование в своих домах.
Мэр Шадринска Мокан после пожара в селе Курганской области обратился к жителям
  • Gettyimages.ru
  • © vchal

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на его Telegram-канал.

«Страшная трагедия в Кетовском районе, где огонь сегодня унёс жизнь целой семьи, это урок для нас всех! Шадринцы, я призываю вас проверить исправность газового и электрооборудования, печного отопления», — написал мэр.

Он также сообщил, что власти города готовы оказать содействие жителям с установкой пожарных извещателей.

Пожар произошёл в ночь на 13 февраля.

В СУ СК по Курганской области сообщили, что, по предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность печного оборудования.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить