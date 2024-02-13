Мэр Шадринска Мокан после пожара в селе Курганской области обратился к жителям
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на его Telegram-канал.
«Страшная трагедия в Кетовском районе, где огонь сегодня унёс жизнь целой семьи, это урок для нас всех! Шадринцы, я призываю вас проверить исправность газового и электрооборудования, печного отопления», — написал мэр.
Он также сообщил, что власти города готовы оказать содействие жителям с установкой пожарных извещателей.
Пожар произошёл в ночь на 13 февраля.
В СУ СК по Курганской области сообщили, что, по предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность печного оборудования.