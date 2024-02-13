МВД России проводит рейды по приостановке продажи воды «Джермук»
- РИА Новости
Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор приостанавливает продажу отдельных партий воды «Джермук» для проверки на безопасность после появления информации об ожоге пищевода из-за её употребления.
Как заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк, склад официального дистрибьютора фирмы-производителя опечатан.
«В настоящее время ведомствами проводятся рейды по торговым точкам в целях приостановки реализации данной продукции до получения заключения экспертизы», — написала она в Telegram-канале.
По словам главы Северной Осетии Сергея Меняйло, мужчина, получивший накануне ожог пищевода из-за жидкости, которая находилась в бутылке из-под минеральной воды, скончался в больнице.