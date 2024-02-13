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МВД России проводит рейды по приостановке продажи воды «Джермук»

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Сотрудники МВД России и Роспотребнадзора проводят рейды по торговым площадкам с целью приостановить продажи минеральной воды «Джермук» до заключения экспертизы после того, как мужчина скончался после употребления минералки.
МВД России проводит рейды по приостановке продажи воды «Джермук»
  • РИА Новости

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор приостанавливает продажу отдельных партий воды «Джермук» для проверки на безопасность после появления информации об ожоге пищевода из-за её употребления.

Как заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк, склад официального дистрибьютора фирмы-производителя опечатан.

«В настоящее время ведомствами проводятся рейды по торговым точкам в целях приостановки реализации данной продукции до получения заключения экспертизы», — написала она в Telegram-канале.

По словам главы Северной Осетии Сергея Меняйло, мужчина, получивший накануне ожог пищевода из-за жидкости, которая находилась в бутылке из-под минеральной воды, скончался в больнице.

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