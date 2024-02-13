МВД России проводит рейды по приостановке продажи воды «Джермук»

Сотрудники МВД России и Роспотребнадзора проводят рейды по торговым площадкам с целью приостановить продажи минеральной воды «Джермук» до заключения экспертизы после того, как мужчина скончался после употребления минералки.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор приостанавливает продажу отдельных партий воды «Джермук» для проверки на безопасность после появления информации об ожоге пищевода из-за её употребления.

Как заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк, склад официального дистрибьютора фирмы-производителя опечатан.

«В настоящее время ведомствами проводятся рейды по торговым точкам в целях приостановки реализации данной продукции до получения заключения экспертизы», — написала она в Telegram-канале.

По словам главы Северной Осетии Сергея Меняйло, мужчина, получивший накануне ожог пищевода из-за жидкости, которая находилась в бутылке из-под минеральной воды, скончался в больнице.