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На электронные трудовые книжки в Удмуртии перешли 150 тысяч жителей

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В Удмуртии 150 тыс. человек перевели свои трудовые книжки в электронный формат.
На электронные трудовые книжки в Удмуртии перешли 150 тысяч жителей
  • РИА Новости

Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на управление Социального фонда России по региону.

«Одним из главных преимуществ электронной трудовой книжки является постоянный доступ к сведениям. Получить их можно в считаные минуты через личный кабинет на едином портале госуслуг», — заявил управляющий Социального фонда России по Удмуртии Алексей Бельтюков.

В России переход на электронную форму записей трудовой деятельности начался в 2020 году.

Выписка из электронной трудовой заверяется цифровой подписью и имеет такую же юридическую силу, как и бумажная версия документа.

Ранее сообщалось, что ЯНАО стал лидером среди регионов России по количеству цифровых госуслуг.

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