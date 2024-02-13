На электронные трудовые книжки в Удмуртии перешли 150 тысяч жителей
- РИА Новости
Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на управление Социального фонда России по региону.
«Одним из главных преимуществ электронной трудовой книжки является постоянный доступ к сведениям. Получить их можно в считаные минуты через личный кабинет на едином портале госуслуг», — заявил управляющий Социального фонда России по Удмуртии Алексей Бельтюков.
В России переход на электронную форму записей трудовой деятельности начался в 2020 году.
Выписка из электронной трудовой заверяется цифровой подписью и имеет такую же юридическую силу, как и бумажная версия документа.
Ранее сообщалось, что ЯНАО стал лидером среди регионов России по количеству цифровых госуслуг.