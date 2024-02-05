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ЯНАО стал лидером среди регионов России по количеству цифровых госуслуг

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Ямало-Ненецкий автономный округ стал лидером среди субъектов России по цифровизации услуг, представленных на портале «Госуслуги» в 2023 году.
ЯНАО стал лидером среди регионов России по количеству цифровых госуслуг
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу окружного правительства.

В тексте говорится, что в течение года гражданам стали доступны 32 услуги из четырёх сфер: социальной, жилищной, поддержки для коренных малочисленных народов Севера и сферы экологии.

«Для части этих услуг был модернизирован процесс подачи заявлений, который стал проще и удобнее, а 12 услуг были оцифрованы впервые», — сказано в тексте.

Ранее «Радио 1» сообщало, что проект «Единый портал записи в кружки, секции и дома культуры Подмосковья» победил в номинации «Основные бизнес-процессы, госуправление/социальные институты» национальной премии в сфере цифровизации «КулибИТ-2023».

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