ЯНАО стал лидером среди регионов России по количеству цифровых госуслуг

Ямало-Ненецкий автономный округ стал лидером среди субъектов России по цифровизации услуг, представленных на портале «Госуслуги» в 2023 году.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу окружного правительства.

В тексте говорится, что в течение года гражданам стали доступны 32 услуги из четырёх сфер: социальной, жилищной, поддержки для коренных малочисленных народов Севера и сферы экологии.

«Для части этих услуг был модернизирован процесс подачи заявлений, который стал проще и удобнее, а 12 услуг были оцифрованы впервые», — сказано в тексте.

Ранее «Радио 1» сообщало, что проект «Единый портал записи в кружки, секции и дома культуры Подмосковья» победил в номинации «Основные бизнес-процессы, госуправление/социальные институты» национальной премии в сфере цифровизации «КулибИТ-2023».