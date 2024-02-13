Таможенники арестовали гражданина ФРГ с мармеладными мишками с каннабисом
- РИА Новости
По данным ведомства, 38-летний мужчина прилетел в гости к подруге по онлайн-переписке. Во время прохода процедуры осмотра таможенников привлёк внимание пакет в его рюкзаке.
«При осмотре рюкзака внимание таможенника привлёк жёсткий полимерный пакет с надписью Fink green goldbears и изображением листа каннабиса. Внутри упаковки находились шесть чёрно-коричневых желейных мишек с резким запахом. Их вес составил 20 г», — отмечается в заявлении.
Экспресс-тест подтвердил наличие в сладостях тетрагидроканнабинола — наркотического средства, запрещённого к перемещению.
Мужчина заявил, что купил мишек на родине и обычно употребляет их во время перелётов для спокойного сна.
«Пассажир арестован. Возбуждено уголовное дело», — добавили в ФТС.
Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Татарстану задержали жителя Казани, у которого в машине находился мармелад с содержанием наркотиков.
В апреле 2023 года в Нижнем Тагиле сотрудники полиции задержали жительницу Красноярского края, которую подозревают в покушении на сбыт наркотических средств. По данным полицейских, для отвода глаз она заворачивала свою кошку в одежду для новорождённого.