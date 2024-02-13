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Таможенники арестовали гражданина ФРГ с мармеладными мишками с каннабисом

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В ФТС России заявили, что сотрудники таможенной службы задержали гражданина Германии, который прилетел в Санкт-Петербург с мармеладными мишками с каннабисом.
Таможенники арестовали гражданина ФРГ с мармеладными мишками с каннабисом
  • РИА Новости

По данным ведомства, 38-летний мужчина прилетел в гости к подруге по онлайн-переписке. Во время прохода процедуры осмотра таможенников привлёк внимание пакет в его рюкзаке.

«При осмотре рюкзака внимание таможенника привлёк жёсткий полимерный пакет с надписью Fink green goldbears и изображением листа каннабиса. Внутри упаковки находились шесть чёрно-коричневых желейных мишек с резким запахом. Их вес составил 20 г», — отмечается в заявлении.

Экспресс-тест подтвердил наличие в сладостях тетрагидроканнабинола — наркотического средства, запрещённого к перемещению.

Мужчина заявил, что купил мишек на родине и обычно употребляет их во время перелётов для спокойного сна.

«Пассажир арестован. Возбуждено уголовное дело», — добавили в ФТС.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Татарстану задержали жителя Казани, у которого в машине находился мармелад с содержанием наркотиков.

В апреле 2023 года в Нижнем Тагиле сотрудники полиции задержали жительницу Красноярского края, которую подозревают в покушении на сбыт наркотических средств. По данным полицейских, для отвода глаз она заворачивала свою кошку в одежду для новорождённого.

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