В Нижнем Тагиле задержали предполагаемую наркозакладчицу, использовавшую кошку как ребёнка

В Нижнем Тагиле сотрудники полиции задержали жительницу Красноярского края, которую подозревают в покушении на сбыт наркотических средств. По данным полицейских, для отвода глаз она заворачивала свою кошку в одежду для новорождённого.

Об этом сообщает «МВД МЕДИА».

По полученным данным, женщина приехала в Нижний Тагил по указанию анонимного «работодателя», который предоставил ей координаты тайника с крупной партией наркотиков. По задумке, данные наркотические средства она должна была расфасовать на мелкие порции, а после распространять их с помощью закладок.

«Чтобы избежать подозрений, она изображала мать, которая гуляет с несовершеннолетней дочерью и грудным ребёнком. Однако в утеплённой одежде для новорождённых, которую фигурантка несла в руках, оказалась домашняя кошка», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что в одежде, в которую укутали животное, было найдено пять свёртков с белым порошком, который оказался N-метилэфедроном. Вместе с этим были также найдены другие 12 закладок, которые, как предполагается, женщина успела подготовить в течение дня.

При обыске в снятой женщиной квартире были обнаружены запрещённые вещества, электронные весы, упаковочные материалы.

По факту происшествия возбуждены уголовные дела.

Ранее в Подмосковье были задержаны граждане Колумбии и одного из европейских государств с оптовой партией кокаина в размере 699 кг.