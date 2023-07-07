Сотрудники полиции нашли у жителя Казани мармелад с наркотиками
- РИА Новости
Об этом сообщает «МВД МЕДИА».
«В результате осмотра машины оперативники обнаружили объекты, внешне схожие с мармеладными конфетами, общей массой более 650 г. Согласно результатам исследования, изъятое содержит в своём составе наркотическое средство каннабисной группы», — рассказала Волк.
Уточняется, что после этого сотрудники полиции в лесопосадке нашли ещё два тайника с аналогичными «лакомствами».
При обыске места жительства задержанного полицейские обнаружили небольшую плантацию для выращивания конопли, весы, упаковочные материалы. Всего у мужчины было изъято 89 кустов растений, около 240 г готового наркотика, а также 200 мл масла с наркотическими веществами.
Ранее в Нижнем Тагиле сотрудники полиции задержали жительницу Красноярского края, которую подозревают в покушении на сбыт наркотических средств. По данным полицейских, для отвода глаз она заворачивала свою кошку в одежду для новорождённого.