Узнать больше

Сотрудники полиции нашли у жителя Казани мармелад с наркотиками

Короткая ссылка
Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Татарстану задержали жителя Казани, у которого в машине находился мармелад с содержанием наркотиков.
Сотрудники полиции нашли у жителя Казани мармелад с наркотиками
  • РИА Новости

Об этом сообщает «МВД МЕДИА».

«В результате осмотра машины оперативники обнаружили объекты, внешне схожие с мармеладными конфетами, общей массой более 650 г. Согласно результатам исследования, изъятое содержит в своём составе наркотическое средство каннабисной группы», — рассказала Волк.

Уточняется, что после этого сотрудники полиции в лесопосадке нашли ещё два тайника с аналогичными «лакомствами».

При обыске места жительства задержанного полицейские обнаружили небольшую плантацию для выращивания конопли, весы, упаковочные материалы. Всего у мужчины было изъято 89 кустов растений, около 240 г готового наркотика, а также 200 мл масла с наркотическими веществами.

Ранее в Нижнем Тагиле сотрудники полиции задержали жительницу Красноярского края, которую подозревают в покушении на сбыт наркотических средств. По данным полицейских, для отвода глаз она заворачивала свою кошку в одежду для новорождённого.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить