RT в Telegram
Подпишись

В Тюменской области 26 человек с COVID-19 госпитализировали за неделю

Короткая ссылка
В Тюменской области на 22,9% выросла заболеваемость коронавирусом по итогам минувшей недели, с 5 по 11 февраля, по сравнению с данными за предыдущую неделю.

Показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией составил 16,7 на 100 тыс. населения, пишет nashgorod.ru со ссылкой на данные оперштаба.

За неделю COVID-19 выявили у 213 жителей региона, 26 из них госпитализировали. Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в регионе, напротив, снизился — на 22,8%.

Также стало известно, что на прошлой неделе коронавирус диагностировали у 517 нижегородцев. Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на портал «Объясняем.рф».

Госпитализированы 59 заболевших. Один человек скончался. 411 жителей выздоровели.

Ранее стало известно, что, по данным оперштаба, заболеваемость коронавирусом за неделю увеличилась в России на 6,2%.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить