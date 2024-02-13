В Тюменской области 26 человек с COVID-19 госпитализировали за неделю

В Тюменской области на 22,9% выросла заболеваемость коронавирусом по итогам минувшей недели, с 5 по 11 февраля, по сравнению с данными за предыдущую неделю.

Показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией составил 16,7 на 100 тыс. населения, пишет nashgorod.ru со ссылкой на данные оперштаба.

За неделю COVID-19 выявили у 213 жителей региона, 26 из них госпитализировали. Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в регионе, напротив, снизился — на 22,8%.

Также стало известно, что на прошлой неделе коронавирус диагностировали у 517 нижегородцев. Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на портал «Объясняем.рф».

Госпитализированы 59 заболевших. Один человек скончался. 411 жителей выздоровели.

Ранее стало известно, что, по данным оперштаба, заболеваемость коронавирусом за неделю увеличилась в России на 6,2%.