Оперштаб: заболеваемость COVID-19 в России за неделю выросла на 6,2%

Заболеваемость коронавирусом за неделю увеличилась в России на 6,2%, сообщили в оперштабе.

«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 18,8 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 6,2%», — говорится в сообщении.

Увеличение заболеваемости отмечено в 47 субъектах России.

Ранее профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила, что избыток веса и ожирение — это болезнь с целым комплексом метаболических изменений.