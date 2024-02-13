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Оперштаб: заболеваемость COVID-19 в России за неделю выросла на 6,2%

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Заболеваемость коронавирусом за неделю увеличилась в России на 6,2%, сообщили в оперштабе.
Оперштаб: заболеваемость COVID-19 в России за неделю выросла на 6,2%
  • РИА Новости

«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 18,8 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 6,2%», — говорится в сообщении.

Увеличение заболеваемости отмечено в 47 субъектах России.

Ранее профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила, что избыток веса и ожирение — это болезнь с целым комплексом метаболических изменений.

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