Огонь семейного очага «Сердце России» доставили ещё в ряд регионов России

Лампады с частицами Всероссийского семейного очага «Сердце России» доставили в Республику Алтай, Калужскую, Костромскую, Астраханскую и Томскую области, Приморский, Камчатский и Красноярский края, Республику Калмыкия и Еврейскую автономную область.

Об этом сообщили организаторы международной выставки-форума «Россия».

Огонь семейного очага является символом любви и верности, во многих регионах его располагают в храмах или семейных центрах, чтобы каждый желающий мог забрать тепло «Сердца России».

«Сегодня мы, принимая частичку Всероссийского семейного очага «Сердце России», зарождаем новую традицию для молодых семей. Чтобы каждая пара, прикасаясь к этому тёплому символу, наполнялась любовью, силой и решимостью создать и сохранить крепкую семью», — отметила в ходе церемонии в Красноярске министр социальной политики региона Ирина Пастухова.

При этом во многих регионах лампады с огнём «Сердца России» отправили в муниципалитеты. В Республике Алтай в течение года лампада побывает во всех десяти районах, а в Калужской области частицу огня на днях передали в город Обнинск.

В Камчатском крае в ходе торжественной церемонии открытия Года семьи прошли выступления семей коренных народов Камчатки, спортивных династий, союзов музыкантов, многодетных семей и матерей детей-героев.

«Для нас семья — это главная ценность. То, что мы больше всего бережём, о чём заботимся. То, что даёт нам силы и то, что даёт нам возможность двигаться вперёд. Хочу пожелать, чтобы мы, воспитывая детей, передавая те ценности, которые сами разделяем, делали нашу страну процветающей», — заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

8 февраля певица Ирина Дубцова представила песню «Главное — семья» на выставке «Россия» на ВДНХ.