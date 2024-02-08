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Певица Ирина Дубцова представила гимн Года семьи на выставке «Россия»

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Певица Ирина Дубцова представила песню «Главное — семья» на выставке «Россия» на ВДНХ.
Певица Ирина Дубцова представила гимн Года семьи на выставке «Россия»
  • © Фотохост-агентство РИА Новости

По словам вице-премьера России Татьяны Голиковой, данная композиция — это гимн, написанный специально к Году семьи.

Премьера новой песни прошла на выставке, так как именно здесь президент России Владимир Путин дал старт Году семьи.

Ранее сообщалось, что огонь Всероссийского семейного очага «Сердце России», который был зажжён на международной выставке-форуме «Россия» в честь открытия Года семьи, доставили уже в 74 региона.

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