RT в Telegram
Подпишись

Огонь Всероссийского семейного очага «Сердце России» доставили уже в 74 региона

Короткая ссылка
Огонь Всероссийского семейного очага «Сердце России», который был зажжён на международной выставке-форуме «Россия» в честь открытия Года семьи, доставили уже в 74 региона.
Огонь Всероссийского семейного очага «Сердце России» доставили уже в 74 региона
  • РИА Новости

Заместитель генерального директора выставки «Россия» Анастасия Звягина назвала символичным то, что старт Года семьи состоялся на выставке.

«Огонь доставлен уже в 74 региона нашей страны. Накануне его получили Орловская область, Республика Удмуртия, Ленинградская область, Саратовская область», — отметила она.

Звягина выразила надежду, что этот огонь станет символом единства и согласия всех российских семей. 

Отмечается, что огонь семейного очага напоминает о том, как важно сохранять и укреплять семейные ценности, любить и заботиться друг о друге.

Доставку огня в регионы выполняют семьи, которые стали достойным примером для подражания. Первые лампады получили 12 пар участников семейного форума «Родные-Любимые». Среди них многодетные семьи и представители династий.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить