Огонь Всероссийского семейного очага «Сердце России» доставили уже в 74 региона
- РИА Новости
Заместитель генерального директора выставки «Россия» Анастасия Звягина назвала символичным то, что старт Года семьи состоялся на выставке.
«Огонь доставлен уже в 74 региона нашей страны. Накануне его получили Орловская область, Республика Удмуртия, Ленинградская область, Саратовская область», — отметила она.
Звягина выразила надежду, что этот огонь станет символом единства и согласия всех российских семей.
Отмечается, что огонь семейного очага напоминает о том, как важно сохранять и укреплять семейные ценности, любить и заботиться друг о друге.
Доставку огня в регионы выполняют семьи, которые стали достойным примером для подражания. Первые лампады получили 12 пар участников семейного форума «Родные-Любимые». Среди них многодетные семьи и представители династий.