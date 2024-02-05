Огонь Всероссийского семейного очага «Сердце России» доставили уже в 74 региона

Огонь Всероссийского семейного очага «Сердце России», который был зажжён на международной выставке-форуме «Россия» в честь открытия Года семьи, доставили уже в 74 региона.

Заместитель генерального директора выставки «Россия» Анастасия Звягина назвала символичным то, что старт Года семьи состоялся на выставке.

«Огонь доставлен уже в 74 региона нашей страны. Накануне его получили Орловская область, Республика Удмуртия, Ленинградская область, Саратовская область», — отметила она.

Звягина выразила надежду, что этот огонь станет символом единства и согласия всех российских семей.

Отмечается, что огонь семейного очага напоминает о том, как важно сохранять и укреплять семейные ценности, любить и заботиться друг о друге.

Доставку огня в регионы выполняют семьи, которые стали достойным примером для подражания. Первые лампады получили 12 пар участников семейного форума «Родные-Любимые». Среди них многодетные семьи и представители династий.