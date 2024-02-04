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Огонь всероссийского очага «Сердце России» достиг 50 регионов России

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Лампады с частичкой пламени Всероссийского семейного очага «Сердце России», зажжённого на выставке в честь открытия Года семьи, распространили в 50 российских регионах.

Доставку огня в регионы выполняют семьи, которые стали достойным примером для подражания. Первые лампады получили 12 пар участников семейного форума «Родные-Любимые». Среди них многодетные семьи и представители династий.

В каждом городе для хранения огня выбирают особое место. Им может быть ЗАГС, откуда молодожёны смогут забрать частичку пламени в свой семейный очаг. В других регионах огонь хранят в храмах или специальных учреждениях, таких как Семейный многофункциональный центр в Екатеринбурге.

Многие регионы начали передавать огонь в муниципальные районы.

Огонь Всероссийского семейного очага «Сердце России» уже доставили в Северную Осетию — Аланию, ЛНР, Кемеровскую, Волгоградскую и Тюменскую области.

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