Огонь всероссийского очага «Сердце России» достиг 50 регионов России

Лампады с частичкой пламени Всероссийского семейного очага «Сердце России», зажжённого на выставке в честь открытия Года семьи, распространили в 50 российских регионах.

Доставку огня в регионы выполняют семьи, которые стали достойным примером для подражания. Первые лампады получили 12 пар участников семейного форума «Родные-Любимые». Среди них многодетные семьи и представители династий.

В каждом городе для хранения огня выбирают особое место. Им может быть ЗАГС, откуда молодожёны смогут забрать частичку пламени в свой семейный очаг. В других регионах огонь хранят в храмах или специальных учреждениях, таких как Семейный многофункциональный центр в Екатеринбурге.

Многие регионы начали передавать огонь в муниципальные районы.

Огонь Всероссийского семейного очага «Сердце России» уже доставили в Северную Осетию — Аланию, ЛНР, Кемеровскую, Волгоградскую и Тюменскую области.