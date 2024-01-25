RT в Telegram
Подпишись

Огонь всероссийского семейного очага доставили в Северную Осетию и ЛНР

Короткая ссылка
Огонь всероссийского семейного очага «Сердце России», зажжённого на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в честь старта Года семьи, доставили в Северную Осетию — Аланию, ЛНР, Кемеровскую, Волгоградскую и Тюменскую области.
Огонь всероссийского семейного очага доставили в Северную Осетию и ЛНР
  • РИА Новости

Максим и Арина Баклановы доставили лампаду с огнём в Кемерово, где их встретили семьи из 33 муниципалитетов. Её разместят в Центре семейных традиций в краеведческом музее, после чего передадут следующим регионам Сибири.

Из Ямало-Ненецкого автономного округа огонь доставили в Тюмень, откуда он отправился в регионы Урала. В акции приняли участие победители всероссийского конкурса «Семья года» из Тюмени и Тюменского района — семьи Любенко и Рыбиных.

В Северную Осетию лампаду привезли Константин и Анжелика Хетагуровы, которые сочетались узами брака на выставке «Россия», а семья Сергиенко доставила огонь в ЛНР.

В Волгоград огонь «Сердце России» привезла семья Сергея и Анны Капустиных.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить