Огонь всероссийского семейного очага доставили в Северную Осетию и ЛНР
- РИА Новости
Максим и Арина Баклановы доставили лампаду с огнём в Кемерово, где их встретили семьи из 33 муниципалитетов. Её разместят в Центре семейных традиций в краеведческом музее, после чего передадут следующим регионам Сибири.
Из Ямало-Ненецкого автономного округа огонь доставили в Тюмень, откуда он отправился в регионы Урала. В акции приняли участие победители всероссийского конкурса «Семья года» из Тюмени и Тюменского района — семьи Любенко и Рыбиных.
В Северную Осетию лампаду привезли Константин и Анжелика Хетагуровы, которые сочетались узами брака на выставке «Россия», а семья Сергиенко доставила огонь в ЛНР.
В Волгоград огонь «Сердце России» привезла семья Сергея и Анны Капустиных.