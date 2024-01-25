Огонь всероссийского семейного очага доставили в Северную Осетию и ЛНР

Огонь всероссийского семейного очага «Сердце России», зажжённого на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в честь старта Года семьи, доставили в Северную Осетию — Аланию, ЛНР, Кемеровскую, Волгоградскую и Тюменскую области.

Максим и Арина Баклановы доставили лампаду с огнём в Кемерово, где их встретили семьи из 33 муниципалитетов. Её разместят в Центре семейных традиций в краеведческом музее, после чего передадут следующим регионам Сибири.

Из Ямало-Ненецкого автономного округа огонь доставили в Тюмень, откуда он отправился в регионы Урала. В акции приняли участие победители всероссийского конкурса «Семья года» из Тюмени и Тюменского района — семьи Любенко и Рыбиных.

В Северную Осетию лампаду привезли Константин и Анжелика Хетагуровы, которые сочетались узами брака на выставке «Россия», а семья Сергиенко доставила огонь в ЛНР.

В Волгоград огонь «Сердце России» привезла семья Сергея и Анны Капустиных.