В Кремле объяснили отказ Путина от дебатов плотным графиком

Президент России Владимир Путин отказался от участия в предвыборных дебатах, так как он живёт в условиях очень плотного графика главы государства, а россияне видят его выступления фактически ежедневно, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

«Россияне имеют возможность видеть заявления Путина по всем аспектам жизни россиян фактически на ежедневной основе. Путин... живёт в условиях очень напряжённого президентского графика. Это кардинально отличает его от других кандидатов», — сказал он.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин не будет участвовать в предвыборных дебатах.

В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) заявили, что избирательный штаб кандидата на должность президента России Владимира Путина отказался от бесплатного теле- и радиоэфира для дебатов на федеральных государственных каналах.