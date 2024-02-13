В Кремле объяснили отказ Путина от дебатов плотным графиком
- РИА Новости
«Россияне имеют возможность видеть заявления Путина по всем аспектам жизни россиян фактически на ежедневной основе. Путин... живёт в условиях очень напряжённого президентского графика. Это кардинально отличает его от других кандидатов», — сказал он.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин не будет участвовать в предвыборных дебатах.
В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) заявили, что избирательный штаб кандидата на должность президента России Владимира Путина отказался от бесплатного теле- и радиоэфира для дебатов на федеральных государственных каналах.