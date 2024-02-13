Избирательный штаб Путина отказался от бесплатных эфиров для дебатов
- РИА Новости
Как сообщает ТАСС со ссылкой на заявление секретаря ЦИК Наталью Бударину, об этом стало известно во время жеребьёвки по распределению времени на федеральных теле- и радиоканалах.
«Информирую, что в ЦИК России поступил документ, подтверждающий отказ кандидата в президенты России Путина Владимира Владимировича на участие в совместных агитационных мероприятиях на федеральных каналах — это право кандидатов», — отметила она.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин не будет участвовать в предвыборных дебатах.