Избирательный штаб Путина отказался от бесплатных эфиров для дебатов

В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) заявили, что избирательный штаб кандидата на должность президента России Владимира Путина отказался от бесплатного теле- и радиоэфира для дебатов на федеральных государственных каналах.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на заявление секретаря ЦИК Наталью Бударину, об этом стало известно во время жеребьёвки по распределению времени на федеральных теле- и радиоканалах.

«Информирую, что в ЦИК России поступил документ, подтверждающий отказ кандидата в президенты России Путина Владимира Владимировича на участие в совместных агитационных мероприятиях на федеральных каналах — это право кандидатов», — отметила она.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин не будет участвовать в предвыборных дебатах.