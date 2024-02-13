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Избирательный штаб Путина отказался от бесплатных эфиров для дебатов

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В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) заявили, что избирательный штаб кандидата на должность президента России Владимира Путина отказался от бесплатного теле- и радиоэфира для дебатов на федеральных государственных каналах.
Избирательный штаб Путина отказался от бесплатных эфиров для дебатов
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС со ссылкой на заявление секретаря ЦИК Наталью Бударину, об этом стало известно во время жеребьёвки по распределению времени на федеральных теле- и радиоканалах.

«Информирую, что в ЦИК России поступил документ, подтверждающий отказ кандидата в президенты России Путина Владимира Владимировича на участие в совместных агитационных мероприятиях на федеральных каналах — это право кандидатов», — отметила она.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин не будет участвовать в предвыборных дебатах.

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