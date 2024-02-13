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В Омской области субсидируют оплату детсадов и продлёнок для детей участников СВО

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Губернатор Омской области Виталий Хоценко в соцсетях сообщил, что для дополнительной поддержки семей участников СВО в регионе выделили 48 млн рублей.
В Омской области субсидируют оплату детсадов и продлёнок для детей участников СВО
  • РИА Новости

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на Telegram-канал главы региона.

Эти средства пойдут на оплату детских садов и продлёнок в школах, а также питания учеников средних и старших классов.

Всего же, по данным пресс-службы регионального правительства, на горячее питание для учеников начальных классов из бюджета выделили 1 млрд 127 млн рублей. Ещё 14,7 млн рублей направили на питание учеников 5—11-х классов из малоимущих семей.

Ранее в Ставропольском крае глава регионального Министерства имущественных отношений Александр Мясоедов сообщил, что выдано 58 квартир сиротам — участникам СВО.

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