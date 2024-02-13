В Омской области субсидируют оплату детсадов и продлёнок для детей участников СВО
- РИА Новости
Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на Telegram-канал главы региона.
Эти средства пойдут на оплату детских садов и продлёнок в школах, а также питания учеников средних и старших классов.
Всего же, по данным пресс-службы регионального правительства, на горячее питание для учеников начальных классов из бюджета выделили 1 млрд 127 млн рублей. Ещё 14,7 млн рублей направили на питание учеников 5—11-х классов из малоимущих семей.
Ранее в Ставропольском крае глава регионального Министерства имущественных отношений Александр Мясоедов сообщил, что выдано 58 квартир сиротам — участникам СВО.