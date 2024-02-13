Инвестор Астафьев: ипотечными каникулами можно воспользоваться при потере дохода

Основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев рассказал о преимуществах ипотечных каникул, которые дают легальную возможность не выплачивать жилищный кредит на срок до полугода.

Как объяснил специалист в беседе с Life.ru, для того чтобы взять паузу в платежах, нужны веские основания, такие как инвалидность, длительная болезнь, потеря работы или большей части дохода.

Брать отсрочку можно только один раз, поэтому рекомендуется сразу просить максимальный срок — полгода.

При понимании, что доход в ближайшее время не восстановится, лучше продать ипотечное жильё и подобрать себе другое.

Это может быть единовременная выплата покупателем аванса в размере долга по ипотеке, отметил Астафьев.

«В этом случае вы сможете подобрать себе иное жильё в соответствии с доходом и получить за эту квартиру внушительную сумму — дисконт за историю составит до 15% от рыночной цены. А вот при торгах банк продаст её на 30—40% дешевле…» — добавил эксперт.

Ранее в Объединённом кредитном бюро заявили, что спрос на персональные кредитные рейтинги и отчёты существенно вырос по итогам 2023 года. Так, физическим лицам предоставили 5,4 млн кредитных отчётов, что в 1,5 раза больше, чем в 2022 году.