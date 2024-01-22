RT в Telegram
Подпишись

В России существенно вырос спрос на персональные кредитные рейтинги в 2023 году

Короткая ссылка
В Объединённом кредитном бюро заявили, что спрос на персональные кредитные рейтинги и отчёты существенно вырос по итогам 2023 года. Так, физическим лицам предоставили 5,4 млн кредитных отчётов, что в 1,5 раза больше, чем в 2022-м.
В России существенно вырос спрос на персональные кредитные рейтинги в 2023 году
  • Gettyimages.ru
  • © fizkes

При этом существенно выросло число выданных индивидуальных кредитных рейтингов — с 16,5 млн до 22,5 млн, сообщили в организации «Российской газете».

Такую тенденцию подтвердили и в Национальном бюро кредитных историй. Там число предоставленных персональных кредитных рейтингов составило 16,7 млн единиц (+51% за год).

Эксперты считают, что это произошло по ряду причин, в том числе из-за роста уровня финансовой грамотности россиян, а также из-за общего сокращения банками числа одобренных кредитов для частных лиц по причине ужесточения регулирования со стороны Центробанка.

Так, уровень одобрений всех кредитных заявок за год снизился на 4 п. п. — до 22% против 26% годом ранее.

Ранее сообщалось, что Центробанк с 1 января ужесточил лимиты по потребкредитам и микрозаймам для россиян, отдающих на погашение долгов от 50 до 80% своих доходов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить