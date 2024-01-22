В России существенно вырос спрос на персональные кредитные рейтинги в 2023 году
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При этом существенно выросло число выданных индивидуальных кредитных рейтингов — с 16,5 млн до 22,5 млн, сообщили в организации «Российской газете».
Такую тенденцию подтвердили и в Национальном бюро кредитных историй. Там число предоставленных персональных кредитных рейтингов составило 16,7 млн единиц (+51% за год).
Эксперты считают, что это произошло по ряду причин, в том числе из-за роста уровня финансовой грамотности россиян, а также из-за общего сокращения банками числа одобренных кредитов для частных лиц по причине ужесточения регулирования со стороны Центробанка.
Так, уровень одобрений всех кредитных заявок за год снизился на 4 п. п. — до 22% против 26% годом ранее.
Ранее сообщалось, что Центробанк с 1 января ужесточил лимиты по потребкредитам и микрозаймам для россиян, отдающих на погашение долгов от 50 до 80% своих доходов.