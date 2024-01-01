ЦБ ужесточит лимиты на выдачу кредитов россиянам с высокой долговой нагрузкой

Центробанк с 1 января ужесточит лимиты по потребкредитам и микрозаймам для россиян, отдающих на погашение долгов от 50% до 80% своих доходов.

Об этом пишет РИА Новости.

«ЦБ ввёл лимиты по потребительским ссудам для банков и микрофинансовых организаций с начала 2023 года», — сказано в материале.

Уточняется, что сначала они действовали только по кредитам заёмщикам с долговой нагрузкой выше 80% и банки с универсальной лицензией могли предоставлять им максимум четверть от всех выданных ссуд, но почти сразу Банк России начал их ужесточать, а с октября прошлого года ввёл подобные ограничения для заемщиков с долговой нагрузкой от 50%.

В данный момент Центробанк снова принял решение ужесточить регулирование, но лишь для заёмщиков с показателем долговой нагрузки в 50-80%, говорится в материале.

Ранее в ЦБ сообщили, что требования к ипотеке ужесточат в России с 1 марта 2024 года. Центробанк решил увеличить надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам для кредитных организаций.

Глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что застройщики готовы вкладывать ресурсы в продолжение льготных ипотечных программ, но есть риски перегрева.