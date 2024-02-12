RT в Telegram
Подпишись

«Автотор» зарегистрировал новую торговую марку для коммерческих автомобилей

Короткая ссылка
Автохолдинг «Автотор» зарегистрировал торговую марку для коммерческих автомобилей — Ambertruck.

«Новый бренд входит в единую группу собственных марок завода с общей основой в наименовании — АМБЕР (от англ. amber — янтарь)», — сообщила компания.

План развития марки предполагает выпуск широкой линейки коммерческих автомобилей, отметила пресс-служба. Работа над этой линейкой уже идёт в рамках технологического сотрудничества с рядом партнёров.

Ранее эксперты изучили авторынок и выяснили, какие полноприводные автомобили, новые и с пробегом, стали самыми популярными в России в 2023 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить