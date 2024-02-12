«Автотор» зарегистрировал новую торговую марку для коммерческих автомобилей

Автохолдинг «Автотор» зарегистрировал торговую марку для коммерческих автомобилей — Ambertruck.

«Новый бренд входит в единую группу собственных марок завода с общей основой в наименовании — АМБЕР (от англ. amber — янтарь)», — сообщила компания.

План развития марки предполагает выпуск широкой линейки коммерческих автомобилей, отметила пресс-служба. Работа над этой линейкой уже идёт в рамках технологического сотрудничества с рядом партнёров.

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