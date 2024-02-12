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«Нива» стала самым популярным полноприводным автомобилем в России в 2023 году

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Эксперты изучили авторынок и выяснили, какие полноприводные автомобили, новые и с пробегом, стали самыми популярными в России в 2023 году.
«Нива» стала самым популярным полноприводным автомобилем в России в 2023 году
  • РИА Новости
  • © Алексей Сухоруков

Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на данные сервиса «Авито Авто».

Наиболее популярной моделью на российском рынке в категории автомобилей с пробегом в 2023 году стала Lada 4 × 4 — «Нива», на неё пришлось 8% от доли спроса всех машин с пробегом. Средняя цена модели составила 400 тыс. рублей.

Также в топ-5 таких автомобилей с пробегом вошли Chevrolet Niva с долей спроса 4%, BMW X5 (2,6%), Toyota RAV4 и Toyota Land Cruiser (по 2,2%), а также Kia Sportage (2%).

В категории новых полноприводных машин лидирует Lada с моделью Niva Legend с долей спроса 22,3%. Средняя цена внедорожника составила 940 тыс. рублей

Также в пятёрке Lada Niva Travel с 7% спроса, две модели китайского бренда Geely — Monjaro и Tugella (2,2 и 2% соответственно), а также китайский Haval Jolion с долей спроса 1,9%.

Ранее вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко в беседе с НСН рассказал, как определить у подержанной машины скрученный пробег.

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