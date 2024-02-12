Мизулина готовит обращение в СК из-за жалоб на девушку-блогера
«Готовим обращение в Следственный комитет России», — написала Мизулина в Telegram.
По её словам, речь идёт о блогере Дарье Суднишниковой, которая получила известность, потому что забеременела в 13 лет.
«Сейчас поступает информация о том, что девушка торгует в соцсетях материалами с детской порнографией — кадрами своего малолетнего ребёнка», — добавила Мизулина.
В августе прошлого года правоохранители задержали в Свердловской области группу лиц, которая подозревается в распространении и зарабатывании на детской порнографии.