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Мизулина готовит обращение в СК из-за жалоб на девушку-блогера

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Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что готовит обращение в Следственный комитет из-за жалоб на девушку-блогера, которую обвиняют в «распространении запрещённого контента».

«Готовим обращение в Следственный комитет России», — написала Мизулина в Telegram.

По её словам, речь идёт о блогере Дарье Суднишниковой, которая получила известность, потому что забеременела в 13 лет.

«Сейчас поступает информация о том, что девушка торгует в соцсетях материалами с детской порнографией — кадрами своего малолетнего ребёнка», — добавила Мизулина.

В августе прошлого года правоохранители задержали в Свердловской области группу лиц, которая подозревается в распространении и зарабатывании на детской порнографии.

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