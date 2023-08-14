Зарабатывавшую на детском порно банду задержали на Урале

Правоохранители задержали в Свердловской области группу лиц, которая подозревается в распространении и зарабатывании на детской порнографии.

Об этом говорится в заявлении следственного управления СК России по региону.

«Возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 242.1 УК России (оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, совершённый с использованием сети интернет)», — пишет агентство.

СК России провёл обыски по месту проживания фигурантов, где была обнаружена и изъята компьютерная техника, в которой содержалось программное обеспечение для создания и администрирования выявленных веб-сайтов. Также был найден съёмный жёсткий диск с порнографическими изображениями детей.

Суд по ходатайству следствия избрал задержанным меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали организатора джиппинга после ДТП в Сочи с восемью пострадавшими.