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Зарабатывавшую на детском порно банду задержали на Урале

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Правоохранители задержали в Свердловской области группу лиц, которая подозревается в распространении и зарабатывании на детской порнографии.
Зарабатывавшую на детском порно банду задержали на Урале
  • РИА Новости

Об этом говорится в заявлении следственного управления СК России по региону.

«Возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 242.1 УК России (оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, совершённый с использованием сети интернет)», — пишет агентство.

СК России провёл обыски по месту проживания фигурантов, где была обнаружена и изъята компьютерная техника, в которой содержалось программное обеспечение для создания и администрирования выявленных веб-сайтов. Также был найден съёмный жёсткий диск с порнографическими изображениями детей.

Суд по ходатайству следствия избрал задержанным меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали организатора джиппинга после ДТП в Сочи с восемью пострадавшими.

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