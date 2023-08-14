Следователи задержали организатора джиппинга после ДТП в Сочи с 8 пострадавшими

Следователи в Сочи задержали организатора экскурсий на джипах, автомобиль которого попал в аварию, где пострадали восемь человек.

Об этом говорится на официальном сайте Следственного комитета России по Краснодарскому краю.

Следствие установило, что 41-летний предприниматель и его знакомый, который был за рулём джипа, оказывали экскурсионные услуги.

«Следственным отделом по Лазаревскому району города Сочи СК России по Краснодарскому краю продолжается расследование уголовного дела об оказании услуги, не отвечающей требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 238 УК России).

Сообщается, что предпринимателя хотят заключить под стражу, а вопрос об избрании меры второму подозреваемому будут решать после выписки из больницы.

ДТП произошло 11 августа в городе Сочи во время проведения экскурсии на джипе. Пострадали восемь человек и водитель, в том числе ребёнок и беременная женщина.