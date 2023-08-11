В Сочи девять человек пострадали в ДТП с экскурсионным внедорожником

Девять человек пострадали в результате ДТП в Сочи на экскурсионном джипе.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

«В результате ДТП пострадали девять человек», — говорится в сообщении.

В частности, пострадали ребёнок и беременная женщина.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области на трассе М-5 «Урал» произошло ДТП, в результате которого погибли два человека.

В Луганской Народной Республике в результате аварии с участием трёх легковых автомобилей и фуры погиб один человек, ещё четверо пострадали.