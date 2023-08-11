Узнать больше

В Сочи девять человек пострадали в ДТП с экскурсионным внедорожником

Короткая ссылка
Девять человек пострадали в результате ДТП в Сочи на экскурсионном джипе.
В Сочи девять человек пострадали в ДТП с экскурсионным внедорожником
  • РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

«В результате ДТП пострадали девять человек», — говорится в сообщении.

В частности, пострадали ребёнок и беременная женщина.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области на трассе М-5 «Урал» произошло ДТП, в результате которого погибли два человека.

В Луганской Народной Республике в результате аварии с участием трёх легковых автомобилей и фуры погиб один человек, ещё четверо пострадали.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить