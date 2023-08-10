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Один человек погиб и четверо пострадали в массовой автомобильной аварии в ЛНР

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В Луганской Народной Республике в результате аварии с участием трёх легковых автомобилей и фуры погиб один человек, ещё четверо пострадали.
Один человек погиб и четверо пострадали в массовой автомобильной аварии в ЛНР
  • Gettyimages.ru
  • © fermate

Об этом информирует ГУ МЧС России по региону.

По данным ведомства, при столкновении автомобилей две легковые машины загорелись.

«В результате аварии погиб мужчина, личность которого устанавливается, пострадали четыре человека», — говорится в сообщении.

Пострадавших госпитализировали.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области на трассе М-5 «Урал» произошло ДТП, в результате которого погибли два человека.

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