Один человек погиб и четверо пострадали в массовой автомобильной аварии в ЛНР
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Об этом информирует ГУ МЧС России по региону.
По данным ведомства, при столкновении автомобилей две легковые машины загорелись.
«В результате аварии погиб мужчина, личность которого устанавливается, пострадали четыре человека», — говорится в сообщении.
Пострадавших госпитализировали.
Ранее сообщалось, что в Челябинской области на трассе М-5 «Урал» произошло ДТП, в результате которого погибли два человека.