Один человек погиб и четверо пострадали в массовой автомобильной аварии в ЛНР

В Луганской Народной Республике в результате аварии с участием трёх легковых автомобилей и фуры погиб один человек, ещё четверо пострадали.

Об этом информирует ГУ МЧС России по региону.

По данным ведомства, при столкновении автомобилей две легковые машины загорелись.

«В результате аварии погиб мужчина, личность которого устанавливается, пострадали четыре человека», — говорится в сообщении.

Пострадавших госпитализировали.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области на трассе М-5 «Урал» произошло ДТП, в результате которого погибли два человека.