Узнать больше

В Челябинской области в ДТП на трассе М-5 «Урал» погибли два человека

Короткая ссылка
В Челябинской области на трассе М-5 «Урал» произошло ДТП, в результате которого погибли два человека.
В Челябинской области в ДТП на трассе М-5 «Урал» погибли два человека
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по региону.

По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Mark II выехал на полосу встречного движения, допустив столкновение со встречным автомобилем Toyota Camry.

В результате аварии от полученных травм водитель Toyota Mark II, а также девушка — пассажир автомобиля Toyota Camry. Водитель Toyota Camry госпитализирован.

На данный момент движение по трассе М-5 «Урал» осуществляется по левой полосе.

Все обстоятельства аварии выясняются.

Ранее сообщалось, что на трассе М-5 «Урал» произошло ДТП с участием пяти автомобилей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить