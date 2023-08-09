В Челябинской области в ДТП на трассе М-5 «Урал» погибли два человека
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по региону.
По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Mark II выехал на полосу встречного движения, допустив столкновение со встречным автомобилем Toyota Camry.
В результате аварии от полученных травм водитель Toyota Mark II, а также девушка — пассажир автомобиля Toyota Camry. Водитель Toyota Camry госпитализирован.
На данный момент движение по трассе М-5 «Урал» осуществляется по левой полосе.
Все обстоятельства аварии выясняются.
Ранее сообщалось, что на трассе М-5 «Урал» произошло ДТП с участием пяти автомобилей.