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На федеральной трассе М-5 «Урал» в Челябинской области столкнулись пять автомобилей

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На федеральной трассе М-5 «Урал» в Челябинской области произошло ДТП с участием пяти автомобилей, заявили в пресс-службе ГИБДД по региону.
На федеральной трассе М-5 «Урал» в Челябинской области столкнулись пять автомобилей
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

«По предварительным данным, около 16:50 на 1601-м км трассы М-5 произошло ДТП с участием пяти транспортных средств. По предварительной информации, в результате аварии один человек погиб и двое получили травмы», — рассказали в ведомстве.

На месте работают три экипажа ДПС.

Также стало известно, что в результате столкновения двух легковых автомобилей в Уфе пострадали пять человек, передаёт mkset.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД России.

По предварительной информации, водитель Ford Transit, следуя по Оренбургскому тракту, допустил столкновение с автомобилем Lada Largus, который остановился на запрещающий сигнал светофора.

Пострадали пять пассажиров отечественной машины, в том числе двое несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что в Москве женщина получила тяжёлые травмы в результате наезда курьера на электровелосипеде, впоследствии она скончалась в медучреждении.

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