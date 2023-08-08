На федеральной трассе М-5 «Урал» в Челябинской области столкнулись пять автомобилей
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU.
«По предварительным данным, около 16:50 на 1601-м км трассы М-5 произошло ДТП с участием пяти транспортных средств. По предварительной информации, в результате аварии один человек погиб и двое получили травмы», — рассказали в ведомстве.
На месте работают три экипажа ДПС.
Также стало известно, что в результате столкновения двух легковых автомобилей в Уфе пострадали пять человек, передаёт mkset.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД России.
По предварительной информации, водитель Ford Transit, следуя по Оренбургскому тракту, допустил столкновение с автомобилем Lada Largus, который остановился на запрещающий сигнал светофора.
Пострадали пять пассажиров отечественной машины, в том числе двое несовершеннолетних.
Ранее сообщалось, что в Москве женщина получила тяжёлые травмы в результате наезда курьера на электровелосипеде, впоследствии она скончалась в медучреждении.