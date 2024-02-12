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Ставропольские компании экспортировали 1,6 млн тонн продукции АПК в 2023 году

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Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил о расширении географии экспорта региональной продукции АПК.

Об этом сообщает телеканал «СвоёТВ» со ссылкой на Telegram-канал Владимирова.

«Продукция АПК экспортируется в Саудовскую Аравию, Грузию, Армению, Азербайджан, Ирак, Туркмению, ОАЭ, Китай и другие государства. Только в прошлом году наши компании экспортировали 1,6 млн т продукции агропромышленного комплекса», — заявил Владимиров.

По его словам, работа по наращиванию экспортного потенциала в регионе продолжится.

Ранее сообщалось, что в Омской области подвели итоги работы Центра поддержки экспорта за 2023 год.

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