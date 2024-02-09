В Омской области подвели итоги работы Центра поддержки экспорта за 2023 год
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География экспорта включает более 30 стран, сообщает АБН24.
Также в прошлом году 26 компаний впервые заключили экспортные соглашения благодаря ЦПЭ.
Центр поддержки экспорта входит в структуру «Мой бизнес», которая действует в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» и федеральной программы «Международная кооперация и экспорт».
Ранее сообщалось, что в Оренбургской области открыли приём заявок на компенсацию части затрат, связанных с сертификацией продукции агропромышленного комплекса, предназначенной на экспорт. Поддержка распространяется на широкий перечень продукции АПК, утверждённый Минсельхозом России.