В Оренбуржье открыт приём заявок на господдержку для экспортёров АПК
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Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Производители смогут возместить от 50 до 90% расходов, в числе которых затраты на оценку соответствия продукции АПК международным стандартам, ветеринарно-санитарные и фитосанитарные процедуры, добровольную сертификацию, включая получение сертификатов «Халяль» и «Кошер» и др.
Отбор заявок будет проводиться до 29 февраля.
Государственная поддержка агропроизводителей осуществляется в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».
Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае в 2024 году 179,4 млн рублей направят на развитие малых форм хозяйствования.