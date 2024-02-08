В Оренбуржье открыт приём заявок на господдержку для экспортёров АПК

В Оренбургской области открыли приём заявок на компенсацию части затрат, связанных с сертификацией продукции агропромышленного комплекса, предназначенной на экспорт. Поддержка распространяется на широкий перечень продукции АПК, утверждённый Минсельхозом России.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Производители смогут возместить от 50 до 90% расходов, в числе которых затраты на оценку соответствия продукции АПК международным стандартам, ветеринарно-санитарные и фитосанитарные процедуры, добровольную сертификацию, включая получение сертификатов «Халяль» и «Кошер» и др.

Отбор заявок будет проводиться до 29 февраля.

Государственная поддержка агропроизводителей осуществляется в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае в 2024 году 179,4 млн рублей направят на развитие малых форм хозяйствования.