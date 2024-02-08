RT в Telegram
Подпишись

В Оренбуржье открыт приём заявок на господдержку для экспортёров АПК

Короткая ссылка
В Оренбургской области открыли приём заявок на компенсацию части затрат, связанных с сертификацией продукции агропромышленного комплекса, предназначенной на экспорт. Поддержка распространяется на широкий перечень продукции АПК, утверждённый Минсельхозом России.
В Оренбуржье открыт приём заявок на господдержку для экспортёров АПК
  • Gettyimages.ru
  • © RunPhoto

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Производители смогут возместить от 50 до 90% расходов, в числе которых затраты на оценку соответствия продукции АПК международным стандартам, ветеринарно-санитарные и фитосанитарные процедуры, добровольную сертификацию, включая получение сертификатов «Халяль» и «Кошер» и др.

Отбор заявок будет проводиться до 29 февраля.

Государственная поддержка агропроизводителей осуществляется в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае в 2024 году 179,4 млн рублей направят на развитие малых форм хозяйствования.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить