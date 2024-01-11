На Ставрополье субсидируют малые сельхозпредприятия почти на 180 млн рублей

В Ставропольском крае в 2024 году 179,4 млн рублей направят на развитие малых форм хозяйствования.

По словам министра сельского хозяйства региона Сергея Измалкова, господдержка поможет фермерам и предприятиям компенсировать часть затрат, передаёт ИА «Победа26».

Почти 80 млн рублей аграрии смогут получить в виде грантов «Агростартап», размер которых в этом году вырос до 1,5 млн рублей.

Всего в крае действует 7,3 тыс. ферм и хозяйств, а также 48 сельхозкооперативов. Они производят 15% от общего объёма сельскохозяйственной продукции региона.

Ранее сообщалось, что Тюменская область в 2023 году нарастила объёмы экспорта зерновых в соседние страны почти в пять раз.