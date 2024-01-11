Тюменская область в несколько раз увеличила экспорт зерна в 2023 году
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального управления Россельхознадзора.
«Экспорт по итогам 2022 года составлял 34 530 т. За 2023 год проконтролирован вывоз на экспорт 170 тыс. т, это в 4,92 раза больше, чем годом ранее», — пояснили в ведомстве.
В общем объёме экспорта зерновых в регионе 90% составляют пшеница и ячмень.
Ключевыми странами — покупателями местного зерна являются Казахстан, Латвия и КНР.
Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что товарооборот между Москвой и Объединёнными Арабскими Эмиратами вырос более чем на 50% с января по сентябрь 2023 года.