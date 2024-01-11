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Тюменская область в несколько раз увеличила экспорт зерна в 2023 году

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Тюменская область в 2023 году нарастила объёмы экспорта зерновых в соседние страны почти в пять раз.
Тюменская область в несколько раз увеличила экспорт зерна в 2023 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального управления Россельхознадзора.

«Экспорт по итогам 2022 года составлял 34 530 т. За 2023 год проконтролирован вывоз на экспорт 170 тыс. т, это в 4,92 раза больше, чем годом ранее», — пояснили в ведомстве.

В общем объёме экспорта зерновых в регионе 90% составляют пшеница и ячмень.

Ключевыми странами — покупателями местного зерна являются Казахстан, Латвия и КНР.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что товарооборот между Москвой и Объединёнными Арабскими Эмиратами вырос более чем на 50% с января по сентябрь 2023 года.

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