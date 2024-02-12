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В Удмуртии рассказали о ситуации с заболеваемостью ОРВИ

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В Удмуртии за неделю — с 5 по 11 февраля — количество заболевших ОРВИ составило 18 488.

Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора.

Больше половины случаев (55%) зарегистрировано у детей младше 14 лет.

В регионе частично приостановлен образовательный процесс в 164 классах в 67 общеобразовательных учреждениях, а также в 96 группах 62 детсадов, передаёт ИА «Удмуртия». На карантин полностью закрыли пять школ и три детсада.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону установят памятник медикам, которые умерли в период пандемии коронавируса.

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