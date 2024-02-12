В Удмуртии рассказали о ситуации с заболеваемостью ОРВИ
Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора.
Больше половины случаев (55%) зарегистрировано у детей младше 14 лет.
В регионе частично приостановлен образовательный процесс в 164 классах в 67 общеобразовательных учреждениях, а также в 96 группах 62 детсадов, передаёт ИА «Удмуртия». На карантин полностью закрыли пять школ и три детсада.
Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону установят памятник медикам, которые умерли в период пандемии коронавируса.