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В Ростове-на-Дону установят памятник погибшим в пандемию COVID-19 медикам

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В Ростове-на-Дону установят памятник медикам, которые погибли в период пандемии коронавируса.
В Ростове-на-Дону установят памятник погибшим в пандемию COVID-19 медикам
  • Gettyimages.ru
  • © Vladimir Zapletin

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на постановление горадминистрации.

Монумент появится на Коммунистическом проспекте, его создадут на внебюджетные средства. Сроки выполнения работ не уточняются.

Данная инициатива принадлежит жителям города, о ней стало известно ещё в 2020 году.

Ранее телеканал «360» со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина сообщал, что в 2024 году в столице отреставрируют три крупных объекта культурного наследия.

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