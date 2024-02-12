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Вирусолог Альтштейн: вирус аляскапокс не представляет опасности

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Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, академик РАЕН Анатолий Альтштейн заявил, что вирус аляскапокс не представляет опасности.
Вирусолог Альтштейн: вирус аляскапокс не представляет опасности
  • Gettyimages.ru

«Аляскапокс — это новый вирус. Однако это не означает, что он появился только сейчас — он существовал веками, его просто не выявляли ранее. Он встречается у мышей, белок и других мелких грызунов. Передаётся через животных, в том числе домашних», — сказал эксперт в беседе с «Радио 1».

По его словам, сам по себе вирус довольно безвредный и маловероятно, что он приведёт к эпидемии.

Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора заявили, что риск завоза вируса аляскапокс на территорию России исключён, ситуация на границе находится под контролем специалистов.

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