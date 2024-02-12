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Роспотребнадзор: риски завоза вируса аляскапокс на территорию России исключены

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Риски завоза вируса аляскапокс на территорию России исключены, ситуация на границе находится под контролем специалистов. Информацию об этом предоставили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Роспотребнадзор: риски завоза вируса аляскапокс на территорию России исключены
  • Gettyimages.ru
  • © Sergii Kolesnikov

Департамент здравоохранения штата Аляска сообщил, что вирус аляскапокс привёл к смерти пожилого мужчины. Одна из версий гласит, что он мог заразиться от кошки. Комментируя эту ситуацию, в Роспотребнадзоре заявили, что риски завоза указанного вируса в Россию исключены.

«Несмотря на то что количество выезжающих с континента минимальное, специалисты Роспотребнадзора контролируют ситуацию в пунктах пропуска через государственную границу», — отметили в пресс-службе.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова высказалась на тему «болезни X». Она отметила, что речь идёт не о конкретном вирусе, а о термине.

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