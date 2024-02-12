RT в Telegram
Подпишись

Число МСП в Подмосковье выросло на 3,7 тысячи с начала года

Короткая ссылка
Число субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в Московской области выросло более чем на 3,7 тыс. с начала 2024 года.
Число МСП в Подмосковье выросло на 3,7 тысячи с начала года
  • Gettyimages.ru
  • © Hinterhaus Productions

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональное Министерство инвестиций, промышленности и науки.

«Сегодня в Подмосковье зарегистрировано уже более 443 тыс. субъектов МСП, из которых 306 тыс. — индивидуальные предприниматели», — заявила глава ведомства Екатерина Зиновьева.

Подмосковный малый и средний бизнес может подать заявки на получение субсидий для бизнеса по франшизе, а также субсидий при выходе на маркетплейсы.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области расширили муниципальную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить