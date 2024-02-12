Число МСП в Подмосковье выросло на 3,7 тысячи с начала года

Число субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в Московской области выросло более чем на 3,7 тыс. с начала 2024 года.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональное Министерство инвестиций, промышленности и науки.

«Сегодня в Подмосковье зарегистрировано уже более 443 тыс. субъектов МСП, из которых 306 тыс. — индивидуальные предприниматели», — заявила глава ведомства Екатерина Зиновьева.

Подмосковный малый и средний бизнес может подать заявки на получение субсидий для бизнеса по франшизе, а также субсидий при выходе на маркетплейсы.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области расширили муниципальную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства.